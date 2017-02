ಶಶಿಕಲಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನ

ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಧುಸೂಧನನ್ ಅವರು ಶಶಿಕಲಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದು ಮೊದಲ ಹೊಡೆತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಈಗ ಪಾಂಡಿಯರಾಜನ್ ಅವರು ಪನ್ನೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಜೈ ಎಂದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Saturday, February 11, 2017, 13:54 [IST]

In a huge setback for VK Sasikala, Tamil Nadu minister K Pandiarajan Saturday switched sides, saying he is supporting O Panneerselvam's "fight to save the AIADMK".