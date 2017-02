ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಾದಿಗೆ ಶಶಿಕಲಾ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ 3 ಮುಳ್ಳು!

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಾದಿ ಏರಬೇಕು ಎಂಬ ಶಶಿಕಲಾ ಗುರಿ ಅಥವಾ ಕನಸು ಈಡೇರುವುದು ಸಲೀಸಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳಿವೆ. ಏನು ಆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿಡಲಾಗಿದೆ

Sasikala does have the numbers, but she also carries a huge baggage. OneIndia spoke to both legal and Constitutional experts on the hurdles that Sasikala has in her way before she could become the Chief Minister of Tamil Nadu.