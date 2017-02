ಶಶಿಕಲಾ ಮುಂದಿರುವ ಅಂತಿಮ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಿವು..

ಜೆ ಜಯಲಲಿತಾ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಿಂ ಕೋರ್ಟ್ ಶಶಿಕಲಾರನ್ನು ದೋಷಿ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಒಂದಷ್ಟು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ವಿ.ಕೆ ಶಶಿಕಲಾ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, February 14, 2017, 13:28 [IST]

English summary

As Supreme Court upheld the order of CBI Special Court, Bengaluru, Sasikala has to go to jail. Even though few options are in her hands. She can use these option before going to jail. Details of the options mentioned here.