ಅಮ್ಮ ಎಂದರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಣ, ಭಾವುಕರಾಗಿ ನುಡಿದ ಚಿನ್ನಮ್ಮ

ಅಮ್ಮ(ಜಯಲಲಿತಾ) ನಮ್ಮ ಬಳಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುಬಹುದು ಆಧರೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅವರು ಇನ್ನೂ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಎಂದರೆ ಜೀವ, ನನಗೆ ಅಮ್ಮ ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಾವುಕರಾದರು.

For Amma party was life and for me Amma is my life - Chinnamma

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 14:58 [IST]

English summary

Sasikala Natarajan, a long-time close aide to late chief minister J Jayalalithaa, formally took over as the general secretary of the AIADMK in Chennai. ‘Chinnamma’, as she is popularly called among party cadres, offered floral tributes to Jayalalithaa and later held a meeting with senior party functionaries.