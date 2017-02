ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆ ಏನು?

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ರಾವ್ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಆಸಕ್ತಿಕರ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಆರ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೆಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, February 10, 2017, 10:30 [IST]

English summary

The turmoil in Tamil Nadu continues with the Governor yet to take a decision on the future of the government. After both O Panneerselvam and Sasikala Nataraja meeting the Governor a report was sent to the centre. The Governor is also believed to have sought a legal opinion on how to proceed with the matter.