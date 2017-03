ಆರ್ ಕೆ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚುನಾವಣೆ, ರಜನಿ ಬೆಂಬಲ ಯಾರಿಗೆ?

ಸಂಗೀತಗಾರ ಗಂಗೈ ಅಮರನ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅನೇಕ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಎದ್ದಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

My support is for no one in the coming elections.

Story first published: Thursday, March 23, 2017, 11:55 [IST]

English summary

Superstar Rajinikanth took to twitter on Thursday to convey that he supported no party or candidate in the upcoming R K Nagar polls. Rajinikanth's tweet comes in the backdrop of speculations that he extended his support to BJP candidate Gangai Amaran.