ಜಯಲಲಿತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ: ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಣತಂತ್ರ

ಜಯಲಿಲಿತಾ ಅವರಿಗೆ ನಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದ ಇ. ಮಧುಸೂಧನ್ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲು ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ನಿರ್ಧಾರ. 1991ರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಕೆ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಮಧುಸೂಧನ್.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, March 16, 2017, 20:32 [IST]

English summary

Former Tamil Nadu Chief Minister O Panneerselvam, who also leads the rebel faction of the AIADMK, said on Thursday that E Madhusudhanan will contest from Radhakrishnan Nagar in the upcoming by-polls.