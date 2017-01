ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ಜಯಾ ಸೊಸೆ ದೀಪಾ

ಜಯಲಲಿತಾ ಸೋದರನ ಮಗಳು ದೀಪಾ ಜಯಕುಮಾರ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಡಲು ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 13:52 [IST]

English summary

Over a month after the death of Jayalalithaa, her niece Deepa Jayakumar on Tuesday confirmed that she would make her foray into Tamil Nadu politics.