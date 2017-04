ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್-ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೆಗಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ರದ್ದು

ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್‌ 12 ರಿಂದ 16 ರವೆಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರದ್ದಾಗಿದೆ.

English summary

Superstar ajinikanth has cancelled his five-day meeting with fans, which was scheduled begin on April 12. Know Why