ಹಾಜಿ ಮಸ್ತಾನ್ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರ : ರಜನಿಗೇ ಬೆದರಿಕೆ ಪತ್ರ

ಹಾಜಿ ಮಸ್ತಾನ್ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಭಾರತೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸುರಕ್ಷಾ ಮಹಾಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ. ಇಂಥವರನ್ನು ಭೂಗತದೊರೆ ಅಂತ ಕರೆದರೆ ಮಾನಹಾನಿ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿದ್ದಾನೆ ಮಸ್ತಾನ್ ದತ್ತುಮಗ.

Story first published: Saturday, May 13, 2017, 7:23 [IST]

English summary

Rajinikanth, the man who can do anything on screen has been told in clear terms not depict Haji Mastan as a smuggler and an underworld don. The warning came from Sundar Shaekhar who claims that he is the adopted son of Haji Mastan.