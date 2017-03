ರೇಸರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಸುಂದರ್ ಕಾರು ಅಪಘಾತ, ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿ

ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾರು ರೇಸರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಸುಂದರ್ ದುರಂತ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಿನ್ ಸುಂದರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ನಿವೇದಿತಾ ಅವರಿದ್ದ ಕಾರು ಮರಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು, ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಕಾರಿನಲ್ಲೇ ದಹನವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

In a tragic incident professional car racer Ashwin Sundar and his wife Nivedhitha were charred to death after their BMW car rammed a roadside tree in Chennai. The incident took place on the Santhome High Road in Chennai in the early hours of Saturday.