ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ: ತಲೈವಾ ಮನೆಗೆ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ

ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಿರ್ಧಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ನಾನಾ ತಮಿಳು ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, May 22, 2017, 12:31 [IST]

English summary

Activists of various Pro-Tamil organisations protest in front of Tamil Cine Superstar Rajnikanth's residence in Chennai on May 22, 2017 morning. Protests are being carried out oppoising the star's clues to join politics.