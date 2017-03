ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ: ಅಶ್ವಿನ್ ದಂಪತಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿ

ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾರು ರೇಸರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಸುಂದರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ನಿವೇಡಿತಾ ದುರಂತ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಘಾತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

So, the super expensive, zero utility yet overtly popular BMW makes cars that catch fire? Safety before status anyone? #AshwinSundar

Story first published: Saturday, March 18, 2017, 15:02 [IST]

English summary

In a tragic incident, professional car racer Ashwin Sundar and his wife Nivedhitha were charred to death after their BMW car rammed a roadside tree in Chennai. Social media was shocked and reacted in disbelief about the incident.