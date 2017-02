ಪನ್ನೀರ್ v/s ಶಶಿಕಲಾ: ಶುಕ್ರವಾರದ ಪ್ರಮುುಖ 10 ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ, ಎಐಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಜೋರಾಗಿಯೇ ನಡೆದಿವೆ.

Story first published: Friday, February 10, 2017, 19:19 [IST]

English summary

Political business in tamilnadu continued to glow brighter in Friday also. Senior leaders of AIDMK party visited Panner Selvam's residence in Chennai to discuss future plans.