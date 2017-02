ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲೇನಿದೆ?

ಪಕ್ಷದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪತ್ತು ತಮ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಬಣ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಸೆಲ್ವಂ.

English summary

Tamil Nadu’s ‘caretaker’ Chief Minister O Panneerselvam on Wednesday insisted that he continued to be AIADMK treasurer and wrote to two banks, asking them to now allow anyone else to operate the party's accounts.