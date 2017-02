ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಂದಿನ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಆಯ್ಕೆ

ಓ ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಿ ಎಡಪ್ಪಡಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಶಶಿಕಲಾ ನಟರಾಜನ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Tuesday, February 14, 2017, 13:11 [IST]

English summary

Tamil Nadu Chief Minister O Panneerselvam has been expelled from the primary membership of the party, while senior leader and minister Edappadi Palaniswamy has been elected as the new leader of the AIADMK legislature party.