ಪನ್ನೀರ್ ಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಏನಾಯಿತು? ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ?

ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ಸಮಾಧಿಯ ಮುಂದೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುಳಿತು, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಧ್ಯಾನ ಮುಗಿಸಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 'ಭಪ್ಪರೆ, ಇವರೇನಾ ಪನ್ನೀರ್' ಎನ್ನುವಂತೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಾ ಆತ್ಮ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದೆಯಾ?

Story first published: Wednesday, February 8, 2017, 10:38 [IST]

English summary

Tamil Nadu former chief minister O Panneer Selvam is a changed person now. He does not look like old sober leader. He has revolted against Sasikala Natarajan after visiting Jayalalithaa samadhi.