ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ತುಂಬ ಕಾಲ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕೆ ಇಲ್ಲಿವೆ 5 ಕಾರಣ

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಬೀತು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಪ್ಪಡಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಎದುರಾಗುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ಇನ್ನು 4 ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಾರಾ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ

The Edappadi K Palaniswami government in Tamil Nadu has won the trust vote with 122 MLAs favouring him, but wafer-thin margin will keep haunting the Palaniswami government. Below are five reasons why the new Tamil Nadu government will forever be on the edge.