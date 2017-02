ಹಠಾತ್ ತಿರುವು: ಚಿನ್ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದ 35 ಶಾಸಕರು!

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಎಐಡಿಎಂಕೆಯ ಕಟ್ಟಾ ವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷವಾದ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷವು ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಅವರು ಸದನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದೊದಗಿದರೆ, ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವು ಪನ್ನೀರ್ ಅವರನ್ನೇ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

Story first published: Thursday, February 9, 2017, 21:41 [IST]

Over 35 MLAs of AIDMK revolt against Sasikala who is trying to become Chief Minster of Tamilnadu. This is a major set back to her in the CM seat race against late J. Jayalalitha loyalist Panner Selvam who is also prime aspirant for CM post.