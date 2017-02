ಜಯಾ ಸಾವು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಗೆ: ಓ ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ

ತಮಿಳರ ಪಾಲಿನ 'ಅಮ್ಮ' ಪುರಚ್ಚಿ ತಲೈವಿ ಜೆ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ಸಾವಿನ ನಿಗೂಢತೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಲಿ, ಜನತೆಗೆ ಸತ್ಯಾಂಶ ತಿಳಿಯಲಿ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ-ಓಪಿಎಸ್

Story first published: Wednesday, February 8, 2017, 11:51 [IST]

English summary

TN interim CM Panneerselvam says a judicial inquiry will be instituted into Jayalalithaa's death.