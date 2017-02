ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆ ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂರಿಂದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರ!

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟ ಯಾರ ಪಾಲಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಅವರು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನದು ಮುಂದೆ ಓದಿ...

Story first published: Saturday, February 11, 2017, 15:44 [IST]

English summary

Tamil Nadu Chief Minister O Panneerselvam has launched a signature campaign to turn Jayalalithaa's residence into a memorial. OPS has indicated that Jayalalithaa's residence Veda Nilayam at Poes Garden in Chennai would be turned into a memorial.