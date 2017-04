ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೈಡ್ರಾಮ, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಬಣಗಳ ವಿಲೀನ?

ಸದ್ಯ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತರೂಢ ಪಕ್ಷವಾಗಿರುವ 'ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಅಮ್ಮ' ಬಣ ಒ ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಬಣದ ಜತೆ ವಿಲೀನವಾಗುವ ಸಂಬಂಧ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

It is said to be that Tamil Nadu's ruling AIADMK Amma, in an initiative led by Chief Minister E Palaniswami, will merge with rival faction led by former chief minister O Panneerselvam.