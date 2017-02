ಪಳನಿಗೆ ಬಹುಮತ: ಶನಿವಾರದ 10 ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು

ಡಿಎಂಕೆ ಗದ್ದಲ ನಡುವೆಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ಪಳನಿ ಸ್ವಾಮಿ; ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಜಯಲಲಿಯಾ ಸ್ಮಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ನಮನ

English summary

Tamilnadu's new Chief Minister Palani Swami won trust vote in Tamilnadu assembly on Saturday, despite of severe protest by DMK legislators.