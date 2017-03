ಶ್ರೀರಂಗಂನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಡಿಂಡಿಮ

ಮುಳಬಾಗಿಲು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಮಠ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‍ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವೇದಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಡಿಂಡಿಮ ಬಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀರಂಗಂನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸೋತ್ಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು

English summary

National institute of Vedic sciences in association with Panchamoola Bridavan and Sripadaraja math conducted Vyasaraja Utsav at Srirangam, Tamil Nadu on March 21, 22,2017, Here is a report.