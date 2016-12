ಜಯಲಲಿತಾ ಬದುಕಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವ ಧೈರ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಎನಿಸುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಿನ್ನೂ ಸಿಎಸ್, ನನಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ, ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲ...ಹೀಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಮಾತಿನ ವೈಖರಿ

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 12:28 [IST]

English summary

Tamil Nadu bureaucrat P Rama Mohana Rao, who was removed as Chief Secretary after unprecedented tax raids at his home and office, alleged today that his life was in danger and declared: "I am still Chief Secretary. The government doesn't have guts to serve me transfer orders," Mr Rao said in a series of explosive allegations.