ಮತ್ತೆ ಜೈಲು ಸೇರಿದ ಗಣಿ ಕುಳ ಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ

ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಗಣಿ ಕುಳ ಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 28ರ ವರೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಿಬಿಐ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು.

English summary

The Enforcement Directorate has arrested mining baron Sekhar Reddy. He has been sent remanded in judiciary custody till March 28. Reddy was arrested just a few days after a CBI court had granted him bail.