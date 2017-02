ಈ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವರೆ ರಜನಿ?

ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ. ಜಯಲಲಿತಾ ಯುಗಾಂತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕರುಣಾನಿಧಿ ಆಟ ಮುಗಿದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಒಬ್ಬೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ದರೆ ಅದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮಾತ್ರ.

English summary

Million dollar question : Will Tamil super star, style king Rajinikanth join politics or not? S Gurumurthy, editor of Tughlak has suggested Rajinikanth to float his own party, as there is no alternative leader who can lead from the front.