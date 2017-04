ಸ್ಟೇಝಿಲ್ಲಾ ಸ್ಥಾಪಕ ಯೋಗೇಂದ್ರ ವಸುಪಾಲ್ ಗೆ ಜಾಮೀನು

ಸ್ಟೇಝಿಲ್ಲಾ ಸ್ಥಾಪಕ ಯೋಗೇಂದ್ರ ವಸುಪಾಲ್ ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. 40 ಲಕ್ಷ ರು ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿ, ಜಾಮೀನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಂಗಳವಾರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, April 11, 2017, 17:08 [IST]

English summary

The Madras High court on Tuesday granted bail to Stayzilla founder Yogendra Vasupal. The court asked Vasupal to deposit Rs 40 lakh to establish bonafide intentions.