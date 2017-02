ತಮಿಳುನಾಡು 'ರೆಸಾರ್ಟ್ ರಾಜಕಾರಣ'ದ ವರದಿ ಕೇಳಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್..

ಆಡಳಿತರೂಢ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯ ಶಾಸಕರು ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದರೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಫಿದವಿತ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

English summary

The Madras High Court has directed the police to file an affidavit regarding the AIADMK MLAs lodged in the resort. The court sought to know the exact status of the MLAs who have been carted away by Sasikala to a resort.