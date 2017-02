ನಿಯೋಜಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇಕೆ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ

ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು 12ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಪಿಎಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ...

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Edappadi K Palanisamy is the chief minister elect of the Tamil Nadu. He was chosen by his party Anna Dravida Munnetra Kazhagam MLAs as the leader of legislature party after Sasikala Natarajan was convicted by Supreme Court in the disproportionate assets case.