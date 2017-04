ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಾಹಿನಿಯೊಂದರ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂದೂ ಮಕ್ಕಳ್‌ ಕಟ್ಚಿ ಸಂಘಟನೆ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ವಲ್ಲಿಯೂರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Actor Kamal Haasan has been summoned by a Vellore court, Tamil Nadu on April 21, in connection with remarks he made about the Mahabharata in March 2017.