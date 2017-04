ಸತ್ಯರಾಜ್ ದೊಡ್ಡಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಕಮಲ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ನಟ ಸತ್ಯರಾಜ್ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ, ಬಾಹುಬಲಿ 2 ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಇದ್ದ ತಡೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡಮನುಷ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ಡೈಲಾಗ್ ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Saturday, April 22, 2017, 21:37 [IST]

English summary

Veteran film personality Kamal Haasan on Saturday praised actor Sathyaraj for expressing regret for the remarks made years ago during the Cauvery crisis, calling him a “great human being”.