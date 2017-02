ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಕಮಲ್ ನಿಂತಿದ್ದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ

ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪದಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ತಿರುಚಿ ಗಲಭೆ, ಘರ್ಷಣೆಗಳಾಗುವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ.

I am trying to be equi-poised and I am not going to show any of my anger which may lead to violence. That's why the mystery."