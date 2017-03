ಜಯಲಲಿತಾ ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯ, ಪಾಂಡಿಯನ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ

ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿದ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಮುಖಂಡ ಪಿಎಚ್ ಪಾಂಡಿಯನ್ ಗುರುವಾರ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವೂ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರುತ್ತಿದೆ

English summary

Former Tamil Nadu chief minister J Jayalalithaa+ was admitted to Apollo Hospitals on September 22 after she was pushed by someone in her Poes Garden residence here, AIADMK leader and former Tamil Nadu speaker P H Pandian accused on Thursday.