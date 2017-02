ಜಯಾ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿ, ಯಾವ ಯೋಜನೆಗೂ ಆಕೆ ಹೆಸರು ಬೇಡ

ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ದೋಷಿ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಜಯಲಲಿತಾ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಡಿಎಂಕೆ ಮುಖಂಡ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Saturday, February 25, 2017, 18:36 [IST]

English summary

Contending that she had been convicted in a corruption case, the DMK today called for government schemes named after former Tamil Nadu Chief Minister J Jayalalithaa to be renamed and portraits of her removed from offices.