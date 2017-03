'ಅಮ್ಮನ ಮಗ'ನ ದಾಖಲೆ ನಕಲಿ, ಆತನ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿ ಎಂದ ಹೈಕೋರ್ಟ್

ನಾನು ಜಯಲಲಿತಾರ ಮಗ, ಆಕೆಯ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ತನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದ ಈರೋಡ್ ಮೂಲದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಜೈಲಿನ ಹಾದಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ವರದಿ ಓದಿ

Story first published: Monday, March 27, 2017, 15:23 [IST]

English summary

Madras High court ordered the arrest of a man who claimed to be late J Jayalalithaa's son. After perusing the report filed by the IG of police, Crime branch, the judge said that Krishnamurthy, who had petitioned the court to acknowledge him as Jaya's son had cheated the court and forged documents.