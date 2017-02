ಜಯಾ ಸೊಸೆ ದೀಪಾ ಜಯಕುಮಾರ್ ರಿಂದ ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಘೋಷಣೆ

ತಮಿಳರ ಪಾಲಿನ 'ಅಮ್ಮ' ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ಸೋದರ ಸೊಸೆ ದೀಪಾ ಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 'ಎಂಜಿಆರ್ ಅಮ್ಮ ದೀಪಾ ಪೆರವೈ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Jayalalithaa's niece Deepa Jayakumar launches 'MGR Amma Deepa Peravai' and she announced that will contest by poll from her aunt's constituency RK Nagar.