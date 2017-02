ಜಯಾ ಸೋದರಸೊಸೆ ದೀಪಾ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ, ಒಪಿಎಸ್ ಗೆ ಬೆಂಬಲ!

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ದಿವಂಗತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಸೋದರಸೊಸೆ ದೀಪಾ ಜಯಕುಮಾರ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒ ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ

English summary

Deepa Jayaram, late Jayalalithaa's niece announced her official entry into politics on Tuesday. Deepa who arrived at Jayalalithaa memorial to meet Panneerselvam spoke to the media confirming her entry into political fray. Asked if this was her official entry into politics, she replied in the positive.