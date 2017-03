ಜಯಾ ಸಾವಿನ ವರದಿ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಏಮ್ಸ್ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಯಲಲಿತಾ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ.

English summary

The team of All India Medical Sciences (AIMS) has submitted the reports of treatment which was given to Tamilnadu former Chief Minister J. Jayalalitha when she was admitted to Apollo hospital on September 22nd, 2016 till her death on December 5, 2016.