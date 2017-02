ಶಶಿ-ಜಯಾ ಒಡವೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಕೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಮೂರು ದಿನ!

ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಹಾಗೂ ಶಶಿಕಲಾ ಒಡವೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈನ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಹಿಡಿಸಿತ್ತು. ಆ 5 ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒಡವೆಗಳ ತೂಕ, ಬಳಸಿದ್ದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಹರಳುಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತೆ?

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, February 14, 2017, 20:41 [IST]

English summary

In the first week of February of 2000, five big suitcases were brought from the Reserve Bank of India (Chennai) to the Special Court-I, it took three days to assess all jewels of Jayalalithaa and Sasikala natarajan.