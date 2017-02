ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ: ಚೆನ್ನೈ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಕಡಲ ತೀರ್ದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲುಪಡೆಯ ನೂರಾರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರರು ಸೋರಿದ ತೈಲವನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಭಾರಿಯಂತ್ರಗಳ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Hundreds of Coast Guard men, engineering students and fishermen are using their hands to clear a giant oil spill in the sea near Chennai, with a machine proving useless in pumping out the thickening sludge reports NDTV