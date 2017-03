ಬಹಿರಂಗವಾಯ್ತು ರಜನೀಕಾಂತ್ ಭಾನುವಾರದ ಸಭೆ ವಿಚಾರ

ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಭೆ ಕರೆದಿರುವ ರಜಿನೀಕಾಂತ್ ರಾಜಕೀಯ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ದಟ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸ್ವತಃ ರಜಿನೀಕಾಂತ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ

Story first published: Friday, March 31, 2017, 21:56 [IST]

English summary

Megastar Rajinikanth on Friday said -although not in so many words- that he is not joining politics.