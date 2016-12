ಚಿನ್ನಮ್ಮ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಡೀ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಶಶಿಕಲಾ ಅವರು ಅನಭಷಿಕ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿಯಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಾ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಸೆರಗಿನಂತಿದ್ದ ಶಶಿಕಲಾ, ಈಗ ಅವರನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವಂತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 13:53 [IST]

English summary

Jayalalithaa is gone, but the buzz at her Poes Garden residence is far from over. The house has a new master. By the way things are going in Tamil Nadu there seems to be a new master for the state, the party as well as its cadre. From being just a shadow of Jayalalithaa, Sasikala Natarajan has turned kingmaker in Tamil Nadu.