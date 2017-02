ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಮ್ಮ-ಒಪಿಎಸ್ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯಾ ಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅಂದರೆ ಶಶಿಕಲಾ ನಟರಾಜನ್ ಹಾಗೂ ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂಗೆ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದಲೇ ಸೂಚನೆ ಬಂದಿದೆ

Monday, February 13, 2017, 18:55 [IST]

English summary

The centre has advised the Governor of Tamil Nadu to hold a composite floor test in the Tamil Nadu assembly. The advise to the Governor which came from Attorney General of India, Mukul Rohatgi suggested that O Panneerselvam be pitched against Sasikala Natarajan to test who commands the majority.