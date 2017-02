ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ

ಶಶಿಕಲಾ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಎಡಪ್ಪಡಿ ಕೆ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಇಂದು (ಫೆ.16) ಸಂಜೆ 4:40ಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 30 ಜನ ಸಚಿವರ ಜತೆ ಅವರು ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Thursday, February 16, 2017, 16:17 [IST]

English summary

Edapaddi Palanisamy is all set to take over the Chief Minister of Tamil Nadu. After a long drawn political battle in the state, EPS will take oath as the CM at 4.30 pm. Along with him there are 30 others who will be sworn in as ministers.