25 ಕೋಟಿ ದಂಡ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ ದಿನಕರನ್ AIADMK ಆರ್ ಕೆ ನಗರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ!

ಜಯಲಲಿತಾ ನಿಧನದಿಂದ ತೆರವಾದ ಆರ್ ಕೆ ನಗರ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಟಿಟಿವಿ ದಿನಕರನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಆತ ಫೆರಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ಆರೋಪಿ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನಾಗಬಹುದು?

Story first published: Thursday, March 16, 2017, 9:40 [IST]

English summary

T T V Dinakaran is the AIADMK's candidate to contest the R K Nagar by-elections. Dinakaran who is Sasikala's nephew will contest the seat that was held by J Jayalalithaa and it may be recalled that he was recently asked to pay up a penalty of Rs 25 crore in connection with a FERA violation case.