ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತಮಿಳುನಾಡು ಗವರ್ನರ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾದ ಎಐಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಹಾಗೂ ಶಶಿಕಲಾ ಅವರನ್ನು ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನಡೆಸಿದ ಮಾತುಕತೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

Story first published: Thursday, February 9, 2017, 22:03 [IST]

English summary

Tamilnadu Governor submitted the detailed report about ongoing political drama for power. In evening he met with the AIDMK leaders Panner Selvam and Sasikala. After that he submitted his report to the centre.