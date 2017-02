ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ 7ರ ಬಾಲಕಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಕೊಲೆ: ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಜನಾಕ್ರೋಶ

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಏಳರ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮೃತ ಬಾಲಕಿ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Monday, February 13, 2017, 18:18 [IST]

English summary

A Class 3 student was sexually assaulted, suffocated, burnt and dumped in a bag on Sunday in Chennai, a city caught in a political drama that has also demanded the attention of the police. A neighbor who works with a software company has been arrested and charged with the rape and murder.