ಆರ್ ಕೆ ನಗರ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಯರಾಜ ಅವರ ಸೋದರ ಎಂಟ್ರಿ!

ಇಲ್ಲಿನ ಆರ್ ಕೆ ನಗರ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಿಸಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ತನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದೆ. ಸಂಗೀತ ದಿಗ್ಗಜ ಇಳಯರಾಜ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸೋದರ ಸಂಗೀತಗಾರ ಗಂಗೈ ಅಮರನ್ ಅವರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Friday, March 17, 2017, 23:29 [IST]

English summary

Noted Music director Gangai Amaran has been fielded as a BJP candidate for RK Nagar By election by the party today. He is the younger brother of Maestro Ilayaraja. Gangai Amaran was directly affected the Sasikala's family earlier.