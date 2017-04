ಧರ್ಮಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂದ ಮೊದಲ ಜಯ: ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ

ಸಂಧಾನ ಮಾತುಕತೆ ವೇಳೆ ಶಶಿಕಲಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಯಾವೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರೂ ಇರಬಾರದೆಂದು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಷರತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿದ್ದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಸಂತಸ.

English summary

O Panneerselvam has described as the "first victory in our dharam yudh (crusade)", the decision that VK Sasikala and TTV Dinakaran will be kept out of Tamil Nadu's ruling party the AIADMK.